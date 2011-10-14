更正:〔国际油市〕柴油和航煤裂解价差上扬,因对西方的套利窗口打开

(更正:标题应为"柴油和航煤裂解价差"上扬,非"柴油和燃料油")

路透新加坡10月14日电---亚洲中质馏分油裂解价差周五上扬约0.60美元,因向西方出售柴油和航煤的套利行为看起来有利可图.

亚洲交易收盘时,11月柴油裂解价差上升0.68美元,至每桶16.46美元;航煤裂解价差上涨0.61美元,至每桶较迪拜原油升水18.64美元.

"洲际交易所(ICE)逆价差着实强劲,因此套利适合航煤和含硫10 ppm等级柴油,"新加坡一中质油交易商称.

交易商称,尽管套利分析看来可行,但发出实货船货的一个限制,是欧洲严格要求的含硫10 ppm规格,尤其是法国.

"只有韩国、台湾和新加坡少数炼厂能满足他们的要求,亚洲生产的很多10 ppm等级柴油更容易满足澳洲规定,"一常派套利船货的中质油交易商称.

11月柴油裂解价差上升0.68美元,至每桶较迪拜原油升水16.46美元.

11月航煤裂解价差亦上涨0.61美元,至每桶18.64美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.60 124.00 123.80 122.00 1.80 1.48

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.90 122.30 122.10 120.11 1.99 1.66

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.65 123.05 122.85 120.88 1.97 1.63

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.30 123.70 123.50 121.48 2.02 1.66

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.30 120.15 2.15 1.79

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.43 119.49 1.94 1.62 (完)