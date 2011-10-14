更正:〔国际油市〕柴油和航煤裂解价差上扬,因对西方的套利窗口打开

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(更正:标题应为"柴油和航煤裂解价差"上扬,非"柴油和燃料油")
路透新加坡10月14日电---亚洲中质馏分油裂解价差周五上扬约0.60美元,因向西方出售柴油和航煤的套利行为看起来有利可图.
亚洲交易收盘时,11月柴油裂解价差上升0.68美元,至每桶16.46美元;航煤裂解价差上涨0.61美元,至每桶较迪拜原油升水18.64美元.
"洲际交易所(ICE)逆价差着实强劲,因此套利适合航煤和含硫10 ppm等级柴油,"新加坡一中质油交易商称.
交易商称,尽管套利分析看来可行,但发出实货船货的一个限制,是欧洲严格要求的含硫10 ppm规格,尤其是法国.
"只有韩国、台湾和新加坡少数炼厂能满足他们的要求,亚洲生产的很多10 ppm等级柴油更容易满足澳洲规定,"一常派套利船货的中质油交易商称.
11月柴油裂解价差上升0.68美元,至每桶较迪拜原油升水16.46美元.
11月航煤裂解价差亦上涨0.61美元,至每桶18.64美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.60 124.00 123.80 122.00 1.80 1.48
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 121.90 122.30 122.10 120.11 1.99 1.66
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 122.65 123.05 122.85 120.88 1.97 1.63
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 123.30 123.70 123.50 121.48 2.02 1.66
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.30 120.15 2.15 1.79
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 121.43 119.49 1.94 1.62 (完)
--编译 王丽鑫;审校 王洋
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。