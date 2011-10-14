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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 20:40 BJT

〔表格〕美国9月进口物价较前月上升0.3%,出口物价则上涨0.4%

路透10月14日电---美国劳工部周五公布,美国9月进口物价较前月下上升0.3%,路透预估为下滑0.3%.出口物价上涨0.4%,路透预估为增长0.2%.

9月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

9月　 8月 (前值)　11年/10年9月

进口物价 0.3 -0.2 -0.4 13.4

出口物价 0.4 0.5 0.5 9.5 (完)

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--编译 王丽鑫;审校 王洋

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