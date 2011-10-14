〔表格〕美国9月进口物价较前月上升0.3%,出口物价则上涨0.4%

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透10月14日电---美国劳工部周五公布,美国9月进口物价较前月下上升0.3%,路透预估为下滑0.3%.出口物价上涨0.4%,路透预估为增长0.2%.
9月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):
9月 8月 (前值) 11年/10年9月
进口物价 0.3 -0.2 -0.4 13.4
出口物价 0.4 0.5 0.5 9.5 (完)
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--编译 王丽鑫;审校 王洋
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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