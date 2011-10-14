〔表格〕美国10月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿10月14日电---美国农业部(USDA)公布10月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):
当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---
本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度
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小麦 483.7 17.0 489.6 17.0 15,151.5 18,273.7
大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 96.2
玉米 1258.9 85.4 1281.4 110.4 18,368.2 18,973.3
高粱 31.4 0.0 33.7 0.0 450.8 1,088.2
大豆 672.4 0.0 690.2 0.0 17,489.8 23,301.9
豆粕 558.6 4.5 606.0 4.6 2,198.9 2,503.0
豆油 36.6 0.0 38.4 0.0 75.5 660.4
皮马棉 0.0 0.0 0.0 0.0 370.6 238.4
陆地棉 63.0 44.6 93.4 45.3 6,684.8 9,812.7
稻米 63.4 0.0 71.1 0.0 944.5 1,325.7
牛肉 13.9 0.0 16.7 * 716.5 529.9 (完)
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--编译 王丽鑫;审校 王洋
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