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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 21:11 BJT

〔表格〕美国10月6日止当周农作物出口销售报告--USDA

路透华盛顿10月14日电---美国农业部(USDA)公布10月6日止当周农作物出口销售报告(单位为千吨;棉花以千包计):

当周约定销售净变动 -----新销售----- ---累计约定销售---

本年度 下年度 本年度 下年度 本年度 上年度

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小麦 483.7 17.0 489.6 17.0 15,151.5 18,273.7

大麦 0.0 0.0 0.0 0.0 81.3 96.2

玉米 1258.9 85.4 1281.4 110.4 18,368.2 18,973.3

高粱 31.4 0.0 33.7 0.0 450.8 1,088.2

大豆 672.4 0.0 690.2 0.0 17,489.8 23,301.9

豆粕 558.6 4.5 606.0 4.6 2,198.9 2,503.0

豆油 36.6 0.0 38.4 0.0 75.5 660.4

皮马棉 0.0 0.0 0.0 0.0 370.6 238.4

陆地棉 63.0 44.6 93.4 45.3 6,684.8 9,812.7

稻米 63.4 0.0 71.1 0.0 944.5 1,325.7

牛肉 13.9 0.0 16.7 * 716.5 529.9 (完)

浏览美国农业部报告全文,请点选USDA22;相关中文新闻请点选[USDA-CMN]

--编译 王丽鑫;审校 王洋

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