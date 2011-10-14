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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 20:57 BJT

〔表格〕美国9月大豆压榨量为1.10313亿蒲式耳--NOPA

路透华盛顿10月14日电---美国全国油籽加工商协会(NOPA)发布月度大豆压榨及加工数据如下:

2011年9月 2011年8月 2010年9月

压榨量(1,000蒲式耳) 110,313 118,767 124,917

豆粕出口量(短吨) 300,347 473,297 361,890

豆粕产量(百万吨) 2.64 2.85 2.92

出粕率(磅/蒲式耳) 47.86 48.03 46.82

豆油产量(百万磅) 1,290.9 1,386.1 1,428.0

出油率(磅/蒲式耳) 11.70 11.67 11.43

豆油库存(1,000磅) 1,950,420 2,312,954 2,765,159 (完)

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--编译 王翔琼;审校 王丽鑫

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