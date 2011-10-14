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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 21:10 BJT

〔国际金融〕IMF需额外注资3,500亿美元,以提升援助希腊能力--G20消息

路透巴黎10月14日电---一位来自新兴市场的20国集团(G20)消息人士周五表示,国际货币基金组织(IMF)可能会接受注资,以强化其援助希腊的能力,新注入资金或在3,500亿美元左右.

该消息人士在G20财政官员会议开始时表示,IMF资本金重整的协议,不会作为欧元区计划在本月稍晚提出的欧债危机解决方案的一部分.此次会议为期两天.

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