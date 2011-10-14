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债券 | 2011年 10月 14日 星期五 21:53 BJT

〔国际金融〕IMF拥有能够帮助解决欧债危机的强大资源--美财长盖特纳

路透巴黎10月14日电---美国财长盖特纳表示:

* 找到提升EFSF贷款能力的办法很重要

* 国际货币基金组织(IMF)拥有强大的资源

* 欧洲自身有足够的资源去解决债务危机.(完)

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