〔美国股市〕开盘上涨,受助于对欧债危机进展的乐观预期

路透纽约10月14日电---美国股市周五开盘上涨,未受西班牙评级被下调的影响,对于欧元区在解决债务危机的道路上将继续取得进展的乐观预期提振市场.

谷歌(GOOG.O)强劲的业绩和好于预期的零售销售数据,也增添了市场的正面基调.

道琼工业指数.DJI盘初上涨105.51点,或0.92%,至11,583.64点,标准普尔500指数.SPX上涨15.25点,或1.27%,至1,218.91点,Nasdaq指数.IXIC上涨37.10点,或1.42%,至2,657.34点.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

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