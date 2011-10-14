〔国际油市〕亚洲燃料油大体走稳,即期合约成交量下降

路透新加坡10月14日电---亚洲燃料油市场周五大体走稳,前三日曾大幅走强,每个即期合约的成交量则降至100,000吨下方,尤其是跨月价差合约.

现货价差也走弱,市场参与者在点价窗口中的买兴减弱,暗示过去一周市场的强劲上涨态势正在转弱.

一位在新加坡的西方交易员说:"昨天就已经出现上升势头减弱的迹象,至少是在短期内.11月/12月一度或多或少地卡在了前一合约的水平,随後流动性的稀薄使得其涨到了荒谬的地步."

"现货市场走势也过度,通过在10月点价窗口的买入,市场参与者已将现货价差推升至每吨10.00美元上方的疯狂水平..."

180-cst和380-cst燃料油的现货价差依然处在高位,较新加坡现货报价升水分别在每吨10.00美元和12.00美元上方.码头船用燃料油较船货升水在10.00美元上方,已经逾一周多是这样了.

11月裂解价差走阔0.47美元,每桶较迪拜原油贴水3.64美元.12月裂解价差下跌0.46美元,报每桶较迪拜原油贴水4.18美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 673.60 674.00 673.80 669.35 4.45 0.66

现货380CST燃料油 FO380-SIN 668.00 668.40 668.20 664.88 3.33 0.50

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 686.00 688.00 687.00 678.00 9.00 1.33

380CST船用燃料油升水 18.00 19.60 18.80 13.13 5.68

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 10.40 10.80 10.60 10.60 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 12.50 12.75 12.63 13.35 -0.73 -5.43 (完)