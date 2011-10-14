〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差扩大涨幅,YNCC寻求购买定期船货

路透新加坡10月14日电---亚洲石脑油价格本周收在约两周以来的最高,裂解价差连续第三日上升,徘徊在一周以来的最高水准附近.韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)购买船货.

YNCC购入约5万吨11月下半月到港公开规格石脑油,成本加运费价(C&F)较日本的现货报价每吨升水1.75美元左右.

上日日本三井化学(Mitsui Chem)和韩国三星道达尔(Samsung Total)总共购入约5-7.5万吨石脑油,交货期限相同.此前现货交易将近一周表现疲弱.

YNCC亦打算购买2012月1-12月交收的定期船货,招标于10月19日截止,至10月24日有效.

一位交易商称,"石脑油表现低迷,不过展望後市,我预计11月下半月以後交货的船货需求料将走强."

日本公开规格11月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格升11.00美元至每吨921.00美元,为9月29日触及每吨921.00美元以来最高.

11月下半月和12月下半月互换逆价差连续第二日为每吨4.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升2.68美元,至每吨升81.15美元,为10月7日触及87.35美元以来最高.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF上升0.15美元至每桶24.27美元,为两日来的最高位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK反弹0.24美元至每桶12.27美元,为两日来的最高.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 920.50/921.50 910.00 +11.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 99.93/100.03 98.78 +1.20

10月石脑油互换NAF-1M-S 916.25/918.25 906.50 +10.75

11月石脑油互换NAF-2M-S 912.50/914.50 902.00 +11.50

97号现货汽油GL97-SIN 130.32/130.42 129.17 +1.20

95号现货汽油GL95-SIN 126.45/126.55 125.30 +1.20

92号现货汽油GL92-SIN 124.20/124.30 122.90 +1.35

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 24.22/24.32 24.12 +0.15(完)