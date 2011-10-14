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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 22:07 BJT

〔表格〕汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为57.5

路透10月14日电---汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示:

* 汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数初值为57.5(路透调查预估为60.2),9月终值为59.4

* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者预期指数初值为47.0(预估为50.0),9月终值为49.4

* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者现况指数初值为73.8(预估为75.0),9月终值为74.9

* 汤森路透/美国密西根大学10月消费者预期指数创下1980年5月来最低

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