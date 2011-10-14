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市场报道 | 2011年 10月 14日 星期五 22:37 BJT

〔美国经济〕10月7日当周领先指标和增长年率均走低--ECRI

路透纽约10月14日电---美国经济周期研究所(ECRI)周五称,衡量美国未来经济增速的一项指标最近一周回落,成长年率也降至逾一年来最低.

ECRI表示,美国10月7日止当周领先指标(WLI)回落至120.2,之前一周修正後为120.5,前值为121.2.

该指标增长年率下跌至负9.6%,为去年9月初以来最低水平,之前一周为负8.7%.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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