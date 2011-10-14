〔欧洲汇市〕英镑兑美元触及一个高月,跟随欧元上涨

* 英镑兑美元GBP=D4攀升至1.5841美元的一个月高位

* 美国公布的零售销售数据强劲令风险意愿抬头,推升英镑兑美元

* 英国经济疲弱损及英镑兑高收益货币货币的表现

路透伦敦10月14日电---英镑兑美元周五触及一个月高位,受助于欧元兑美元上涨,但英国经济疲弱促使英国央行推出进一步量化宽松政策使英镑兑欧元走弱.

英镑兑美元GBP=D4上升至1.5853美元,此为9月中来最高.今天英国没有经济数据公布或重大消息发布,使英镑走势跟随欧元表现,而欧元走强,此前美国零售销售读数意外强劲引发对被视为较高风险货币的买需,包括对英镑的需求.

欧元兑英镑EURGBP=D4触及日内高位0.8772英镑,因投资人对欧洲官员就应对欧洲债务危机的计划接近达成协议感到乐观.20国集团(G20)财长及央行行长在巴黎举行的会议将集中讨论欧债危机.

本周英镑兑美元攀升1.7%,录得1月来表现最好的一周,因投资者缩减在过去几周建立的英镑空头头寸.

但分析师认为,英镑依然容易走弱,因英国经济仍然不振,且上周英国央行推出第二轮量货宽松政策将对市场挹注大量英镑,削减对英镑的需求.

伦敦尾盘,英镑兑美元交投在1.5832美元左右,日内上升0.4%.

本周英镑势将收在1.5784美元以上,该水准为其100周移动均线切入位,技术分析师称,此水准将对英镑提供一些支持.

英镑仍远高于上周英国央行重启其资产购买计划後所触及的14个月低位1.5270美元.

英镑随後的回升是受到轧平英镑空头头寸所支持,但分析师表示,对英国经济体质的忧虑已促使英央行推出更多量货宽松政策,这意味着英镑兑其他高收益货币难以走强.例如,英镑/澳元GBPAUD=R在量化宽松政策出台後已下挫超过4%.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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