〔英国债市〕英债因股市劲扬回落,但表现强于德债

路透伦敦10月14日电---英债期货周五重挫,但跌幅不及德债,因欧洲采取迅速行动解决欧元区债务危机的希望不断增强,提振股市.

欧洲股市收涨近1%,因20国集团财政和央行行长巴黎会议的首要议题是欧元区债务危机,德法两国官员试图在10月23日欧盟峰会前制订出危机解决计划.

12月英债期货FLGZ1收跌82个跳动点,报126.98,表现强于可比德债期货17个跳动点,回吐前一日多数涨幅.

10年期英债GB10YT=RR跌幅不大,收益率上扬近5个基点,报2.61%,与可比德债收益率差收窄4个基点,至40个基点,为9月初以来最窄.

"德债表现不及英债部分因对德债的部分避险买盘消退,"Lloyds的策略师Eric Wand称.

下周,英债投资者将关注9月英国公共财务数据以及英国央行会议记录.(完)

--编译 母红;审校 李军

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