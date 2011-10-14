〔欧洲股市〕收高且连升三周,但银行类股表现落後

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数收高1%,受企业业绩及美国数据带动

* 景气循环类股领涨,银行股表现落後

* 市场关注G20会议,债信评级打压市场人气

路透伦敦10月14日电---欧洲股市周五收升,录得三周连涨,受助于企业季报及美国零售销售数据强劲,技术分析师

认为股指下周将测试关键阻力位.

汽车等景气循环类股领涨,防御类股下挫,但在20国集团(G20)财长会议进行债务危机谈判之际,债信评级机构采取的最新负面行动,打压银行股人气,从而使该类股走势落後.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1%,报975.52点,扭转周四的跌势,恢复10月来的涨势,该指数从10月初至今累计涨5.6%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数略低于重大阻力位983.38点,该水准为股指自7月底至9月底跌势的50%回档位,而欧元STOXX 50指数.STOXX50E在重要的缺口附近徘徊,报大约2,400点.

"本周收位未能收在这缺口上方,可能暗示(上升)趋势停止,或下周初跌至2,250点,"苏格兰皇家银行技术分析师Dmytro Bondar说.

"但一旦股指保持于50天移动均线上方,我预计股指可能反弹至2,400点区域以上至2,441点,"他补充说.

科技类股是表现优异的景气循环类股,受谷歌及德国软件企业思爱普(SAP)(SAPG.DE)业绩强劲带动,该类股上涨2.1%.

数据显示美国9月零售销售以七个月来最快速度增长,亦支撑了股市涨势,这是缓解对美国经济将再次陷入衰退忧虑的最新数据.

银行类股表现落後,STOXX欧洲600银行股指数.SX7P下跌0.5%,因在G20财长会议在巴黎召开之际,主权和企业信用评级遭调降,券商发表利空言论,而且承受着债市的压力.

英国富时100指数.FTSE收升1.17%,报5,466.36点;德国股市DAX指数.GDAXI上涨0.89%,报5,967.20点,法国CAC-40指数.FCHI升0.97%,报3,217.89点.(完)

--编译 利棣儿;审校 于春红

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