〔欧元债市〕德债因解决债务危机乐观情绪拖累下滑,连跌三周

* 法国10年期公债收益率差触及8月来最高

* 标普下调西班牙评等後,西班牙公债收益率上升

* 德债期货连跌三周

路透伦敦10月14日电---德债周五下滑,因投资人认为欧洲官员将采取积极措施应对债务危机,较高风险资产上扬,但信贷评等机构的举措凸显欧元区仍面临的阻力.

在标准普尔下调西班牙评等後,西班牙公债收益率(殖利率)升至三周高位,尽管欧洲央行购入该国和意大利公债,且预计下周将继续承压.

在意大利总理赢得议会信任投票後,意大利公债收益率从近6%的日高回落,但仍在欧洲央行8月开始购买该国公债之前的水准.

在惠誉昨日将法国巴黎银行(BNPP.PA)和法国兴业银行(SOGN.PA)等多家欧洲大行评等列入负面观察名单中後,法国10年期公债较可比德债和荷兰公债的收益率差触及欧元面世以来最高.

德债期货FGBLZ1大跌约一个大点,报133.40,连跌三周,因股市大涨.

西班牙10年期公债收益率ES10YT=TWEB一度升8.1个基点,报5.30%,结算价升4个基点,报5.25%,较意大利可比公债收益率差收窄6个基点至55个基点.

意大利10年期公债收益率IT10YT=TWEB跌2个基点,报5.80%,日高报5.96%,交易商称欧洲央行进场干预.

法国10年期公债收益率FR10YT=TWEB跳升12.6个基点,报3.10%,较德国10年期公债收益率差升至欧元面世以来最高的94基点.

10年期德债收益率DE10YT=TWEB报2.19%,升8个基点.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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