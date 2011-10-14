〔美国债市〕今日公司债市场料无新债发行,尽管投资者人气向好

IFR纽约10月14日电---昨日仅有JM Smucker(SJM.N)一家公司为其公司债定价.此举令本周的发行规模增至总计84.5亿美元,尽管只有三个工作日.今日料不会有新债发行,因投资级公司开始暂停发债.

不过零售数据好于市场预期令市场向好,投资者风险偏好小幅上升.长期公债收益率本周上扬.30年期公债收益率今日上午报3.21%,较上周五收盘升19个基点.指标10年期公债收益率报2.237%,较昨日收盘的2.10%高13.7个基点.两年期公债收益率下跌1.8个基点至0.282%.