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债券 | 2011年 10月 15日 星期六 02:30 BJT

〔美国债市〕今日公司债市场料无新债发行,尽管投资者人气向好

IFR纽约10月14日电---昨日仅有JM Smucker(SJM.N)一家公司为其公司债定价.此举令本周的发行规模增至总计84.5亿美元,尽管只有三个工作日.今日料不会有新债发行,因投资级公司开始暂停发债.

不过零售数据好于市场预期令市场向好,投资者风险偏好小幅上升.长期公债收益率本周上扬.30年期公债收益率今日上午报3.21%,较上周五收盘升19个基点.指标10年期公债收益率报2.237%,较昨日收盘的2.10%高13.7个基点.两年期公债收益率下跌1.8个基点至0.282%.

美国劳工部周五公布,美国9月零售销售较前月上升1.1%,预估为成长0.7%.[ID:nCN1153012](完)

--编译 李富强;审校 利棣儿

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>

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