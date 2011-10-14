〔纽约期市〕ICE期糖升至一个月高位,受助于欧洲乐观情绪

路透纽约/伦敦10月14日电---期糖周五攀升至一个月最高,其他软商品也走强,受助于欧洲领导人在解决该地区债务危机方面正取得进展.

全球股市上扬,欧元走强,美国零售销售大增也提振市场.

ICE-3月原糖合约SBH2涨1.02美分,或3.8%,报每磅27.93美分,盘中一度触及28.05美分的日高,此为近月原糖合约9月20日以来的最高.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1涨27.20美元,或约4%,收报每吨711.30美元,日高为714.70美元,为近月合约9月15日以来最高.

"宏观经济和技术面因素对价格的影响超过了基本面因素,"荷兰商业银行期糖经纪部主管James Kirkup称.

不过,期糖涨势下周能否持续仍然存疑,尤其是鉴于成交一直清淡.周三原糖成交量跌至九个半月低水平.

Country Hedging Inc的高级分析师Sterling Smith称,糖市表现取决于外围市场,且如果缺乏跟进买盘,将损及期糖走势.

阿拉比卡咖啡收涨,市场谨慎关注主要罗布斯塔咖啡生产国越南的过度降雨,这可能导致咖啡豆涨价.美元走软和商品市场总体强势也提供支撑.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1涨1.90美分,收报每磅2.3955美元.伦敦1月罗布斯塔咖啡期货LRCc2涨27美元,报每吨2,031美元.

可可期货也攀升.ICE-12月可可期货CCZ1涨41美元,收报每吨2,671美元.伦敦12月可可期货LCCZ1涨19英镑,报每吨1,706英镑.(完)