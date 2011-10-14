版本:
中国
市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 05:11 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元下滑及现货市场走强

路透芝加哥10月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因美元走软以及现货市场上涨,美国玉米出口强劲且传闻称中国可能从美国进一步购买饲料用谷物.

美国农业部周五称,上周美国玉米净出口134.43万吨,高于预估的80-95万吨.

美国农业部还证实中国购入90万吨美国玉米,显示该国成为主要进口国,这对于谷物市场而言可能是爆炸性的进展.

一农业气象学家周五表示,本周末以及下周初将有少量降雨将令美国玉米和大豆收割略有放缓.

CBOT-12月玉米合约CZ1收高1-3/4美分,报每蒲式耳6.40美元.

12月玉米合约跌破所有关键移动平均线,第一道强阻力位于200天移动均线切入位在6.46-3/4美元,九天相对强弱指标为53.

今日CBOT玉米预估成交量为290,574口.

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李军;审校 利棣儿

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐