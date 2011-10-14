〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收高,因美元下滑及现货市场走强

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收高,因美元走软以及现货市场上涨,美国玉米出口强劲且传闻称中国可能从美国进一步购买饲料用谷物.
美国农业部周五称,上周美国玉米净出口134.43万吨,高于预估的80-95万吨.
美国农业部还证实中国购入90万吨美国玉米,显示该国成为主要进口国,这对于谷物市场而言可能是爆炸性的进展.
一农业气象学家周五表示,本周末以及下周初将有少量降雨将令美国玉米和大豆收割略有放缓.
CBOT-12月玉米合约CZ1收高1-3/4美分,报每蒲式耳6.40美元.
12月玉米合约跌破所有关键移动平均线,第一道强阻力位于200天移动均线切入位在6.46-3/4美元,九天相对强弱指标为53.
今日CBOT玉米预估成交量为290,574口.
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--编译 李军;审校 利棣儿
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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