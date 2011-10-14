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市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 05:12 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因美元下跌及股市上涨

路透芝加哥10月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,因美元下跌而股市上涨.

在周末降雨後,干燥天气再次回到美国受乾旱袭击的大平原硬红冬麦产区.降雨短暂提振了收成前景.

美国农业部周五表示,上周美国小麦净出口总量为50.07万吨,高于30至45万吨的预估区间.

12月小麦期货WZ1收升4-3/4美分,报6.22-3/4美元.

CBOT小麦成交量约66,046口.(完)

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--编译 于春红;审校 利棣儿

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