〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,因美元下跌及股市上涨

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月14日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高,因美元下跌而股市上涨.
在周末降雨後,干燥天气再次回到美国受乾旱袭击的大平原硬红冬麦产区.降雨短暂提振了收成前景.
美国农业部周五表示,上周美国小麦净出口总量为50.07万吨,高于30至45万吨的预估区间.
12月小麦期货WZ1收升4-3/4美分,报6.22-3/4美元.
CBOT小麦成交量约66,046口.(完)
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--编译 于春红;审校 利棣儿
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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