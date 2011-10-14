〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场区间震荡

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透纽约10月14日电---期棉周五小幅收高,分析师称受交易商买盘支撑,市场连续第三周处于区间交易,下周没有突破的迹象.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1升0.38美分,报每磅1.0194美元,盘中交投区间介于1.0108-1.0365美元.过去三周,市场交投区间为98美分至1.04美元.
本周期棉收盘价与上周收盘价1.0198美元大体持平.
汤森路透初步数据显示,周五成交量为逾9,900口,较30日均值低约四分之一.
独立分析师Mike Stevens称,疑似棉纺厂买盘推高期棉,但是动能迅速消失.
股市上涨和美元下跌可能为期棉提供部分支撑.
分析师称,每当价格跌向1美元时,就会出现坚强支撑,不过投资者缺乏将12月期棉推高至1.04美元上方的兴趣.
洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月13日,棉花市场未平仓合约为153,893口,10月12日为153,707口.周四期棉成交量为14,489口,上日为18,352口.(完)
--编译 李富强;审校 李军
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