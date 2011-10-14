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市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 03:04 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉小幅收高,市场区间震荡

路透纽约10月14日电---期棉周五小幅收高,分析师称受交易商买盘支撑,市场连续第三周处于区间交易,下周没有突破的迹象.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1升0.38美分,报每磅1.0194美元,盘中交投区间介于1.0108-1.0365美元.过去三周,市场交投区间为98美分至1.04美元.

本周期棉收盘价与上周收盘价1.0198美元大体持平.

汤森路透初步数据显示,周五成交量为逾9,900口,较30日均值低约四分之一.

独立分析师Mike Stevens称,疑似棉纺厂买盘推高期棉,但是动能迅速消失.

股市上涨和美元下跌可能为期棉提供部分支撑.

分析师称,每当价格跌向1美元时,就会出现坚强支撑,不过投资者缺乏将12月期棉推高至1.04美元上方的兴趣.

洲际交易所(ICE)数据显示,截至10月13日,棉花市场未平仓合约为153,893口,10月12日为153,707口.周四期棉成交量为14,489口,上日为18,352口.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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