〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因现货市场走强和美元下跌

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透芝加哥10月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收升,第五天连涨,受助于美元下跌,现货大豆市场走强及寄望中国可能买入更多美国大豆,交易商说.
在大豆库存吃紧下,市场也受到大豆多头/玉米空头价差交易提振.
非官方数据显示,CBOT大豆合约Sc1本周大涨9.5%,结束之前五周跌势.
交易持续放量,大豆期货成交量约262,000口,较30天均值高约25%.
Informa Economics将其美国2012年大豆播种面积预估上调至7,700万英亩,之前预估为7,580万.
Abiove称,巴西2011/12大豆收成量可能较今年创下纪录的水平多5%,因产量增加及种植面积增多.
美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,美国9月大豆榨压量为1.10313亿蒲式耳,低于市场平均预估的1.1805亿.
NOPA表示,美国豆油库存为19.5亿磅,低于市场的预估区间21.5亿-22亿磅.
美国农业部公布,最新一周美国出口销售67.24万吨大豆,为65-75万吨预估区间的低端.
11月大豆期货SX1收升13美分,报每蒲式耳12.70美元.
10月豆油合约BOc1收高1美分,收报每磅53.20美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收涨3.2美元,收报每短吨328.4美元.
今日CBOT大豆预估成交量为268,591口,豆油为92,511口,豆粕为70,702口.(完)
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--编译 利棣儿;审校 李军
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