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市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 05:13 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收升,因现货市场走强和美元下跌

路透芝加哥10月14日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收升,第五天连涨,受助于美元下跌,现货大豆市场走强及寄望中国可能买入更多美国大豆,交易商说.

在大豆库存吃紧下,市场也受到大豆多头/玉米空头价差交易提振.

非官方数据显示,CBOT大豆合约Sc1本周大涨9.5%,结束之前五周跌势.

交易持续放量,大豆期货成交量约262,000口,较30天均值高约25%.

Informa Economics将其美国2012年大豆播种面积预估上调至7,700万英亩,之前预估为7,580万.

Abiove称,巴西2011/12大豆收成量可能较今年创下纪录的水平多5%,因产量增加及种植面积增多.

美国全国油籽加工商协会(NOPA)称,美国9月大豆榨压量为1.10313亿蒲式耳,低于市场平均预估的1.1805亿.

NOPA表示,美国豆油库存为19.5亿磅,低于市场的预估区间21.5亿-22亿磅.

美国农业部公布,最新一周美国出口销售67.24万吨大豆,为65-75万吨预估区间的低端.

11月大豆期货SX1收升13美分,报每蒲式耳12.70美元.

10月豆油合约BOc1收高1美分,收报每磅53.20美分.CBOT-10月豆粕合约SMc1收涨3.2美元,收报每短吨328.4美元.

今日CBOT大豆预估成交量为268,591口,豆油为92,511口,豆粕为70,702口.(完)

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--编译 利棣儿;审校 李军

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