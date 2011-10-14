〔金属期市〕期铜触及两周最高,受助于中国通胀乐观情绪

* 期铜连续第二周收涨,之前中国公布9月CPI数据回落

* 美国数据和欧洲危机得以解决的乐观情绪助推铜价

* G20财长会议本周末在巴黎举行

路透纽约/伦敦10月14日电---期铜周五升至逾两周最高,之前公布的中国经济数据暗示该国政府长达一年的抗击通胀举措可能见效.

强于预期的美国零售销售数据和日益高涨的欧洲债务危机得到解决的乐观情绪给铜价提供额外支撑,自两周前触及的年内低位6,700美元反弹了逾14%.

本周期铜表现仍强于其他商品,在9月末风险资产普跌後的反弹中领涨,因亚洲市场结束假期恢复交易後买兴强劲,且市场仍面临供应威胁.今年市场已经出现供不应求的局面.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收涨235美元,或3.2%,收报每吨7,545美元,盘中触及9月27日以来最高7,580.25美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)12月期铜合约HGZ1劲扬10.15美分,或3%,至每磅3.4085美元,盘中交易区间为3.3125-3.4315美元,後者为9月底以来新高.

但与本周总体状况一致,成交清淡.根据汤森路透初步数据,纽约市场周五成交量约4.4万口,较30日均值低近20%.

周五公布的中国数据显示,9月消费者通胀降至6.1%,进一步从7月触及的三年最高6.5%回落.

分析师称,对欧洲债务危机得以解决的希望增加,以及美国零售销售数据意外上扬也为铜价提供支撑.

秘鲁Cerro Verde铜矿劳资冲突继续支撑铜价,之前有消息称工会官员与Freeport-McMoRan

(FCX.N)的谈判周五破裂.

20国集团(G20)财长和央行总裁会议周五开始在巴黎举行,会议迫切需要找到令人信服的解决不断恶化的欧元区债务危机的方案.

德国总理梅克尔和法国总体萨科齐上周稍後称将在月底前宣布一项解决危机的计划.

最新数据显示,LME铜库存减少2,900吨,至450,200吨,较12月水平高约三分之一.

上海期交所铜库存较9月30日增加1.8%.铝库存攀升51.4%.

三个月期铝CMAL3收盘时没有成交,但买入价报每吨2,220美元,周四收报2,207美元.

以下为1813 GMT基本金属主力合约报价:

2010年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

-------------------------------------------------------------------

COMEX期铜 341.75 11.05 +3.34 444.70 -23.15

LME期铝 2220.00 13.00 +0.59 2470.00 -10.12

LME期铜 7544.50 234.50 +3.21 9600.00 -21.41

LME期铅 2026.00 -10.00 -0.49 2550.00 -20.55

LME期镍 18850.00 395.00 +2.14 24750.00 -23.84

LME期锡 21800.00 -1200.00 -5.22 26900.00 -18.96

LME期锌 1931.00 7.50 +0.39 2454.00 -21.31

上海期铝 16695.00 35.00 +0.21 16840.00 -0.86

上海期铜 56010.00 1130.00 +2.06 71850.00 -22.05

上海期锌 15295.00 135.00 +0.89 19475.00 -21.46

-------------------------------------------------------------------

注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

贵金属报导.......[GOL-CMN] 基本金属报导......[MET-CMN]

全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=