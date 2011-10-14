〔全球金市〕金价创下六周来最大单周升幅,因乐观看待欧债危机解决计划

* 金价连续第二周上涨,创下六周来最大单周涨幅

* 对欧债危机行将结束的预期提振了黄金和风险资产

* 全周期金成交量较低,但波动率较高

* 市场关注:在巴黎召开的G20财长会议

路透纽约/伦敦10月14日电---金价周五收高,创下六周来最大单周涨幅,因人们对欧洲遏制欧债危机的计划表示乐观,而且美元下跌提振黄金和高风险资产全线上涨.

黄金追随美股和铜等工业金属及油价升势而上涨,因德法官员努力在本周末的20国集团(G20)集团巴黎会议上最终敲定危机解决计划.支撑金价上涨的另一因素是,有消息称,中国通胀下降,从而缓解了人们对中国进一步紧缩政策的忧虑.

对解决欧债危机计划的乐观看法,以及美国零售销售数据和企业获利强劲,帮助推动黄金这一传统避险金属追随股市走势.

"黄金和风险资产在交易中将是亦步亦趋,因为它们受到同一因素推动,即欧洲将放宽货币政策的意图将提振股市,同时也推高黄金,"Great Pacific Wealth Management资产配置主管Sean McGillivray称.

1829GMT时,现货金XAU=涨0.9%,报每盎司1,680.39美元.本周现货金累计涨2.5%,为连续第二周上扬.本周标准普尔500指数累计升6%,美元指数.DXY下跌近3%.

美国12月期金GCZ1结算价涨14.50美元,报1,683美元.

全周交投严重低于常规成交量.本月迄今只有一天美国期金成交量高于1,750万盎司的日均成交量.

分析师指这是因为黄金投资者没有坚定的看法,同时欧洲问题的不确定性仍在持续.

流动性下降倾向于导致波动率上升,本月稍早黄金波动率触及两年半高位,此後下降.

金价在一个月内首次收于20日移动均线切入位上方,技术分析师称,如果金价升至1,700美元上方,那麽可能将重新测试8月底至9月初创下的空头双顶位置.

**黄金是风险资产还是避险资产?**

本周黄金与标准普尔500指数亦步亦趋,因对欧债危机的解决进展抱有希望,尽管西班牙主权债信评等遭调降,而且决定给予希腊救助资金.

"黄金不再被完全看作是抗风险资产,相反,近期黄金走势与风险资产呈正面关系,"瑞银在研究报告中称.

现货银XAG=涨1%,报每盎司32.07美元,现货铂金XPT=升1.2%,报1,545.48美元,创下约两个月来最大单周升幅,而且止住了连续五周来的跌势.

现货钯金XPD=升4.3%,报615.50美元,本周迄今累计涨约2%,逆转了五周来的跌势.

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最新价格/ 当日 当日

结算价 变动 涨跌% 低位 高位 成交量

COMEX黄金期货 GCZ1 1683.00 14.50 0.9 1662.50 1685.50 88,863

COMEX白银期货 SIU1 32.173 0.506 1.6 31.210 32.565 27,274

COMEX铂金期货 PLV1 1554.90 22.50 1.5 1530.00 1564.60 5,290

COMEX钯金期货 PAU1 620.55 26.45 4.5 590.30 623.50 2,662

现货金 XAU= 1680.39 14.19 0.9 1662.10 1683.40

现货银 XAG= 32.070 0.320 1.0 31.320 32.480

现货铂金 XPT= 1545.48 17.75 1.2 1530.50 1557.25

现货钯金 XPD= 615.50 25.62 4.3 593.00 619.75

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 于春红;审校 李军

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全球金市.........[GOL/HCN] COMEX金持仓....[CFTC/GOLCN]

伦敦金定盘.....[GOL/FIXCN] COMEX铜持仓....[CFTC/COPCN]

现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=