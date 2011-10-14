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市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收涨1.45%,Nasdaq指数收高1.82%

路透纽约10月14日电---美国股市周五收涨,录得7月初以来首次两周连涨,受助于强劲的谷歌(GOOG.O)获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.

根据初步收盘数据显示,道琼工业指数.DJI上涨166.36点,或1.45%,报11,644.49点;标准普尔500指数.SPX上升20.92点,或1.74%,报1,224.58点.Nasdaq指数.IXIC上扬47.61点,或1.82%,报2,667.85点.

本周,道指收涨4.9%,标普500指数收高6%,Nasdaq指数上扬7.6%.

道指和NASDAQ指数年内升至平盘之上.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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