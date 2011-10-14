〔加拿大汇市〕加元兑美元本周录得三个月最大单周升幅

路透多伦多10月14日电---加元兑美元周五攀升,本周录得逾三个月最大单周升幅,因对欧洲势将解决债务危机,北美得以避免双底衰退的乐观情绪升温.

20国集团(G20)财长和央行行长周五在巴黎开始为期两日的会谈,投资人寄望将为10月23日欧盟峰会提供抑制债务危机的草案基础.

正面的人气重燃欧元升势,并惠及北美股市和商品市场,油价大涨3%,支撑了加元.

加拿大兑美元CAD=D3收报1.0105加元或0.9896美元,周四收报1.0197加元或0.9807美元,本周加元大涨2.7%,为7月来最大单周百分比升幅.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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