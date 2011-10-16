(重温稿)〔美国股市〕连涨第二周,受助于欧洲乐观情绪和谷歌公布强劲业绩

* 谷歌大涨,之前公布的业绩超出分析师预期

* 美国9月零售销售增幅强于预期

* 道指收高1.5%,标普500指数收高1.7%,Nasdaq指数升1.8%

路透纽约10月14日电---美国股市周五收涨,录得7月初以来首次两周连涨,受助于强劲的谷歌(GOOG.O)获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.

今日的涨势令道指和NASDAQ指数年内升至平盘之上,市场状况较两周前大幅逆转,当时希腊违约威胁和疲弱的美国数据促使买家远离市场.

"市场可能存在一些正面的推动因素--业绩是其中之一,另一个是欧洲采取的更加正式的政策行动,"马里兰州Calvert Investment Management的股市部门首席投资长Natalie Trunow称.

指标标普500指数已从10月4日触及的日低1,074.77点反弹了14%,当时市场一度跌至熊市区域.目前,投资者正在观望市场是否能在1,215-1,220点区域之上持续走高,这是市场8月初以来区间的上端.

本周,道指收涨4.9%,标普500指数收高6%,Nasdaq指数上扬7.6%.

谷歌引领Nasdaq指数走高,该股跳升5.9%,报591.68美元,该公司周四公布的业绩超过分析师预期,受助于强劲的广告销售和成本控制.

"从公布的获利与预期一致或强于预期的程度看,我们认为很可能出现这样的情况,将为股市提供足够的支撑,"Trunow说.

下周将进入第三季业绩期的高峰期,将有高盛(GS.N),美国银行(BAC.N)和苹果(AAPL.O)等重量级公司公布业绩.

道琼工业指数.DJI上涨166.36点,或1.45%,报11,644.49点;标准普尔500指数.SPX上升20.92点,或1.74%,报1,224.58点.Nasdaq指数.IXIC上扬47.61点,或1.82%,报2,667.85点.

苹果攀升3.3%,报422美元,逼近9月20日触及的历史日高422.86美元,因最新款iPhone在美国全面上市.

CBOE波动性指数VIX.VIX跌8%,至28.24,连跌第九日,这样的形态暗示市场可能积蓄更多的涨势,因投资者感到不再需要为市场下跌做对冲.

"过去15年这样的情况只出现过五次,且每次出现类似情况後,股市在之後的两个月均上扬或持稳,"以期权策略为专长的投资顾问公司Zega Financial LLC的联席创始人兼主管Jay Pestrichelli写道.

法国和德国官员正试图在10月23日举行欧盟峰会前充实一欧元区危机解决计划的细节,这盖过了标普调降西班牙评等的影响.标普此举凸显出欧洲财长面临的挑战.

强于预期的美国零售数据增加市场的乐观基调.

数据显示,美国9月零售销售较上月跳升1.1%,高于路透调查得出的增长0.7%的分析师预期中值.8月零售销售修正後为增长0.3%.

纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约66亿股,远低于今年迄今的日成交均值约80亿股.

纽约证交所涨跌股之比约为5:1,Nasdaq市场为3:1.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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