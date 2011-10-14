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市场报道 | 2011年 10月 15日 星期六 05:27 BJT

〔加拿大股市〕收高,本周大涨4.3%为两年最大单周升幅

路透多伦多10月14日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周五收高逾1%,因对欧元区债务危机将得到解决的希望提振投资人信心,并带动商品价格,此间股市指数录得两年最大单周升幅.

能源股领涨,因布兰特原油期货结算价为9月15日来最高.Suncor Energy (SU.TO)大涨5.32%.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高169.84点,或1.43%,报12,081.73点.10大类股有八种收高,必需消费品类股和公用事业类股小跌.

本周,该指数上扬4.3%,为2009年10月来最大周度升幅.(完)

--编译 李军;审校 利棣儿

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