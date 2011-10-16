(重温稿)〔美国债市〕公债价格下跌,30年期公债收益率录得一年最大单周上涨

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 9月零售销售增幅超越市场预期
* 10月初消费者信心意外下降
* 尽管西班牙评等遭调降,市场仍对欧洲持乐观态度
* 30年期公债收益率录得一年最大单周上涨
路透纽约10月14日电---美国公债价格周五下跌,30年期公债收益率录得一年最大单周上涨,因好于预期的美国零售销售数据提振股市,且损及公债避险吸引力.
指标10年期公债收益率连续第三周走高,为去年12月底以来最大三周涨幅.
不过汤森路透/密西根大学美国10月消费者信心指数显示,10月初消费者信心意外大幅下滑,帮助公债收复失地.
欧洲正在采取积极措施对抗债务危机的看法令公债避险吸引力下降,欧洲财长准备与20国集团财长会面.
"债市走势反映了正面的零售销售数据,投资者风险偏好上升.避险资产(如公债)小幅承压."瑞士信贷利率分析师Scott Sherman认为.
美国劳工部周五公布,9月零售销售较前月上升1.1%,预估为成长0.7%.[ID:nCN1153012]
一些银行上调了美国经济展望.巴克莱资本将第三季美国国内生产总值(GDP)增长预估上调至2.5%,此前预估值为增长2.0%.
尾盘指标10年期公债US10YT=RR价格下跌18/32,收益率报2.25%,较周四尾盘高6个基点.
美国财政部周五公布,2011年美国财政年度预算赤字略为扩大,连续第三年在1万亿(兆)美元以上,令公债收益率从高位回落.[ID:nCN8499619]
欧洲能够控制债务危机的乐观情绪尾盘打压公债走势.
周五20国集团财长和央行官员在巴黎召开为期两天的会议,昨日欧元区17国全部批准了欧洲金融稳定机构(EFSF)扩容计划.
尽管投资者不认为周末的会议将产生对抗债务危机的综合策略,他们期待会议能够给予各国官员一次机会,在10月23日欧盟峰会召开前就计划的要点达成共识.
对欧元区财政问题的乐观情绪上升,打压30年期公债US30YT=RR价格下跌1-18/32,收益率报3.23%,较周四尾盘高8个基点.
"我认为欧洲能否拿出银行资本重组计划将决定收益率能否上涨...传言很多.他们需要采取行动以便让我们看到一些具体的举措,"Vanguard Fixed Income Group主管Bob Auwaerter表示.
尽管周五公债价格下跌,分析师仍认为,基于基本面和估值,公债避险需求将再度增加.
"我们不认为公债收益率还能大涨,因市场对欧洲问题最终将如何解决,可能导致财政错误风险的美国政治僵局,持续的银行系统混乱等问题存在机构性担忧,再加之市场目前的头寸状况,"美国银行美林在研究报告中写道.
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价格 变动 收益率%
两年期公债US2YT=RR 99-23/32 (+01/32) 0.265
五年期公债US5YT=RR 99-15/32 (-02/32) 1.114
10年期公债US10YT=RR 98-31/32 (-18/32) 2.244
30年期公债US30YT=RR 109-29/32 (-1-19/32) 3.230 (完)
--编译 李富强;审校 母红
美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 欧美主要国家发债预告...[D/DIARYCN]
美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]
美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]
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美林美国债券指数...[MER/USBOND] 韩国债市...................[KR/CN]
台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]
王凯债市专栏...........[CN/OCN] 中国债市...................[CN/CN]
美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>
债券新闻..............[DBT-CMN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]
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