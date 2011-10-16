(重温稿)〔美国债市〕公债价格下跌,30年期公债收益率录得一年最大单周上涨

中国货币市场：短期资金宽松回购利率变化不大，连续净回笼下料趋收敛

路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开