〔国际油市〕NYMEX原油期货触及三周高位,因美国零售数据和欧洲乐观情绪

* 美国9月零售销售增长1.1%,强于预期

* 欧洲解决债务危机取得进展提振欧元

* 布兰特原油较NYMEX原油期货溢价攀升至创纪录的每桶28.10美元

路透纽约10月14日电---美国原油期货周五收在三周高位,在两日连跌後重拾升势,受助于美国零售销售跳升以及对欧元区债务危机将被遏制的希望不断增强.

美国9月零售销售较前月增长1.1%,强于预期,与近期公布的数据一道显示美国经济正在复苏,尽管步伐迟缓.

有关欧洲领导人正采取更为强有力的举措解决该地区债务问题的看法推高欧元,令欧元/美元势将录得九个月来最佳周度表现.[FRX/CN]

美国股市周五收涨,录得7月初以来首次两周连涨,受助于强劲的谷歌(GOOG.O)获利以及投资者对欧元区债务危机得以解决的乐观情绪.[.NCN]

原油期价上扬,尽管路透/密西根大学消费者信心指数回落.

纽约商业期货交易所(NYMEX)-11月原油期货CLc1收涨2.57美元,或3.05%,结算价报每桶86.80美元,为9月20日以来最高收位.

本周,该合约收涨3.82美元,或4.6%,连涨第二周.

ICE-11月布兰特原油期LCOX1今日到期,上扬3.57美元,或3.2%,结算价报每桶114.68美元,为9月15日以来最高收位.

本周,该合约跳升8.80美元,或8.3%,为2月25日当周以来最大单周涨幅.

布兰特原油与美国原油期货溢价收盘报27.88美元,高于周四的26.88美元,盘中触及纪录新高28.10美元,高于9月6日触及的上一个高位27.23美元.

NYMEX-11月RBOB汽油期货RBX1收涨6.72美分,或2.44%,报每加仑2.8247美元.本周上扬17.71美分,或6.69%,连涨第三周,本周涨幅为7月1日当周来最大.

NYMEX-11月取暖油合约HOX1结算价报每加仑3.0558美元,上扬8.44美分,或2.84%.本劲扬19.7美分,或6.9%,为2月25日以来最大单周涨幅.该合约连涨第二周.

美国商品期货交易委员会称,截至10月11日当周,投机客增加所持美国原油期货和期权多头头寸8%,因价格上涨,为四周来首周增加,且为9月13日当周来最大升幅.

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

11月原油 86.80 2.57 3.1% 83.77 87.42 249,330 360,268

12月原油 87.00 2.55 3.0% 83.98 87.62 170,829 184,725

11月RBOB汽油 2.8247 0.0672 2.4% 2.7507 2.8404 31,433 43,216

12月RBOB汽油 2.7695 0.0726 2.7% 2.6902 2.7855 30,015 40,372

11月取暖油 3.0558 0.0844 2.8% 2.9700 3.067 49,072 60,414

12月取暖油 3.0466 0.0836 2.8% 2.9616 3.0588 38,332 45,654

ICE合约

11月布兰特 114.68 3.57 3.2% 110.96 114.80 16,586 59,122

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 602,400 759,857 667,760 1,429,641 -7,506

汽油 99,063 128,478 131,896 273,047 2,707

取暖油 139,208 166,761 139,518 296,657 2,197 (完)