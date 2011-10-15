〔中国个股〕深发展预计三季度净利润同比增长70-80%

路透上海10月15日电---中国深圳发展银行股份有限公司(000001.SZ)周六刊登业绩预告,预计今年第三季度净利润同比增长70-80%,每股收益0.63-0.67元人民币.

公司并预计,1-9月净利同比增长60-70%,每股收益1.96-2.08元;前三季净利润同比大幅增长的主要原因是,三季度起平安银行的净利润合并报表,以及深发展单体净利润同比大幅增长.

深发展去年1-9月实现净利47.18亿元,其中三季度净利为16.99亿元.

7月底,中国平安保险(2318.HK)(601318.SS)完成增持深发展至具控制性的52.38%股权.当时平保以其所持平安银行90.75%股份及现金26.9亿元,全额认购深发展非公开发行的约16.38亿股股份.[ID:nCN1861485]

8月中国平安宣布将再次认购其子公司深发展定向增发股份,涉资不超过200亿元;交易完成後,根据认购股份上限,其持股量将增至该行经扩大全部已发行股本不多于约61.36%.

深发展预计在10月26日发布三季报;该股周五收报16.36元,过去一个月微跌0.37%.(完)