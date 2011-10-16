(重温稿)〔中国经济〕物价拐点已现,後期将高位趋稳回落但幅度不大--发改委官员

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海10月15日电---中国国家发展和改革委员会价格司副司长周望军表示,物价走势拐点已经出现,後期将高位趋稳、回落,但回落的幅度不大.
新华社周五晚间并引述周望军指出,出现物价向下的走势有两大因素,一是政府主动调控的结果;二是翘尾因素快速消退,今年7月份以来,翘尾因素平均每个月下降0.6个百分点,将带动月度价格环比指数逐步回落.
他谈到,猪肉价格将稳中有降,但现在还有不少新涨价因素.首先,长期积累的价格矛盾要适时梳理,包括资源性产品价格要理顺,受成本上升和供求关系等因素的影响,明年蔬菜和粳稻价格可能还会小幅上涨;第二是工业消费品涨价问题,工业品价格涨幅由负转正,要引起高度重视.
周望军并表示,中国将长期面临输入型的压力,全世界的政府负债45万亿美元,相当于2010年全球GDP(国内生产总值)总和,在发达经济体没有解决他们的负债问题、实行超低利率、滥发货币的情况下,全世界都面临通胀危险.
他还称,要逐步提高居民收入水平,应对物价上涨压力,最低工资标准每年应至少增长10%.此外,还要综合采取控制货币、发展生产、保障供应、搞活流通、加强监管、安定民生等措施.
中国9月居民消费价格指数(CPI)同比涨幅回落至6.1%,增幅为四个月来最小.当月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.5%,增幅为今年年初以来最小.[ID:nCN1151294](完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。