(重温稿)〔人民币汇率〕保持汇率基本稳定,避免对外贸企业冲击过大--中国总理

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透上海10月15日电---中国国务院总理温家宝在广东考察外贸企业时表示,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.
中央人民广播电台周六并引述温家宝称,稳定政策预期,增强企业信心至关重要.要稳定出口退税政策,加快出口退税的进度,加大对出口企业的信贷支持力度,改善对小企业的金融服务.
"国际金融危机没有结束,不过和过去表现形式不同,而且更加复杂,更为严峻."他指出.
他强调,当前要保持出口政策基本稳定,积极扩大进口,加快外贸发展方式,提高利用外资的质量和水平,积极稳妥实施"走出去"战略,鼓励中国企业在境外设立加工基地、营销网络和研发中心.
温家宝还表示,要保持进出口的稳定增长,必须立足于扩大内需,既要重视出口,也要重视进口,促进国际收支基本平衡;强调促平衡不是要压出口,而是主要靠扩大进口;不是要限制利用外资,而是通过扩大对外投资来实现.
美国参议院周二投票通过了旨在迫使中国令人民币升值的议案,期望藉此拯救美国就业.该议案已送往众议院,但能否过关仍不明朗.该议案将允许美国政府对汇率遭低估国家的商品祭出反补贴税.[ID:nCT0404856]
对此,中国外交部、商务部、央行三大政府部门周三再度表达不满,反对美国以立法形式就人民币汇率问题施压,称中美两国贸易不平衡的主要原因不在于人民币汇率.
在中美两国就人民币汇率问题唇枪舌战之际,中国公布9月贸易顺差连续第二个月收窄,表明中国外贸更趋平衡的同时,亦可从经济层面纾缓人民币升值压力,降低中美贸易战一触即发的风险.[ID:nCN1145892] (完)
--发稿 边竞; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。