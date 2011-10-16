〔纽约汇市〕欧元将录得1月来表现最佳的一周,但升势或难以持续(更新版)

(新增文末报价表格)

* 对欧洲将达成债务危机解决方案的乐观情绪提振市场人气

* 市场人气仍然脆弱,欧元很可能触顶

* 美元指数势将录得2009年5月年表现最差的一周

路透纽约10月14日电---欧元兑美元周五势将录得九个月来表现最好的一周,因市场乐观认为欧洲领导人将采取大胆措施应对债务危机,不过若计划缺乏具体行动,将可能限制欧元进一步上升.

20国集团(G20)财政长和央行总裁周五在巴黎举行两天会议,上日欧元区17个成员国完成批准扩大欧元区救助资金规模的程序.

投资者寄望欧洲官员在制定一套解决欧债危机的计划上取得一致,以备10月23日举行的欧盟峰会,这提振欧元.有关中国,印度和其他迅速发展的经济体可能向国际货币基金组织(IMF)增资以支持金援希腊的磋商亦进一步提振市场人气.

这提振欧元兑美元上升至略低于1.39美元的一个月高位.分析师说,短期而言,跟风买入的交易商仍可能略为推高欧元,尽管欧元走势脆弱,且可在未来几天在1.40美元以下触顶.

"此轮升势大部分受空头回补带动,"Brown Brothers Harriman驻纽约汇市策略师Mark McCormick说.

尽管G20传来许多正面的消息及市场对欧洲决策者可能采取大胆措施抱持乐观情绪,"但在这些措施公布到落实以防止危机进一步扩散之间,尚需许多时间,"他说.

在电子交易平台EBS,欧元兑美元EUR=EBS触及1.3895美元的日内高位.本周欧元上升3.5%,可能录得1月中旬来最大的周度升幅.

商品期货交易委员会(CFTC)数据显示,周五投机客降低对欧元的空头头寸,因他们略为增加美元的多头头寸.

有关欧洲央行买入意大利和西班牙公债的传闻也扶助提振欧元从稍早低位1.3723美元回升.

**西班牙评等遭下调**

标准普尔下调西班牙信贷评等,凸显欧元区官员抑制债务危机面临的重重困难.惠誉将多家欧洲银出放在评级可能被调降的观察名单上.

希腊财长Evangelos Venizelos誓言将促使该国的撙节措施在下周议会中得到通过,他宣告希腊"正在挣扎求存."

欧盟,IMF和欧洲央行的检察员称,他们建议向希腊发放一笔该国需要的80亿欧元救助资金,但他们警告希腊,该国尚未达到救助协议的目标.

CIBC World Markets首席经济师Avery Shenfeld说,至今,对希腊将得到贷款,及对扩大欧洲金融稳定工具(EFSF)规模的行动抱存希望,缓和了市场的不安情绪.

但他补充说,"具体计划将更难推出,且希腊将无可避免地无法达到获得金援的新目标,希腊问题将再次受到关注.一旦希腊违约,将造成一个风险,即投资者拒绝金援西班牙,意大利等目前EFSF规模不足以搭救的国家."

美元兑日圆JPY=EBS上涨0.5%,至77.22日圆,之前在EBS触及77.45,接近周三触及的一个月高位.本周美元兑日圆上扬0.6%.

风险情绪抬头打压避险的美元,美元指数.DXY下滑0.5%.本周美元指数可能录得2.6%的周度跌幅,势将为2009年5月来表现最差的一周.

包括花旗集团(C.N),高盛(GS.N)和苹果(AAPL.O)在内的美国企业将在下周公布业绩,亦可能影响欧元的走势,欧元一直和投资者对股市和其他较高风险资产的兴致密切连系.

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.3875 1.3774 +0.73 +3.72 1.3377

美元/日圆 JPY= 77.20 76.84 +0.47 -4.87 81.15

欧元/日圆 EURJPY= 107.16 105.87 +1.22 -1.35 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8915 0.8977 -0.69 -4.50 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5818 1.5760 +0.37 +1.40 1.5599

美元/加元 CAD= 1.0094 1.0203 -1.07 +1.27 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0342 1.0186 +1.53 +1.36 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2375 1.2365 +0.08 -0.90 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8774 0.8740 +0.39 +2.36 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8050 0.7942 +1.36 +3.32 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.5648 5.6190 -0.96 -4.41 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.7206 7.7360 -0.20 -0.88 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.5914 6.6447 -0.80 -1.76 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1438 9.1550 -0.12 +1.81 8.9809

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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