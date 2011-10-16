《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 93.08 +0.20 +0.22 6026700
搜狐 (SOHU.O) 59.98 +1.33 +2.27 1084308
网易 (NTES.O) 45.36 +1.15 +2.60 656140
百度 (BIDU.O) 137.60 +4.63 +3.48 8228755
亚信科技 ASIA.O 9.75 +0.00 +0.00 592968
侨兴环球电话 XING.O 0.88 +0.06 +7.20 437409
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 12.30 +0.13 +1.07 2118723
联电 (UMC.N) 2.05 +0.01 +0.49 592906
日月光 (ASX.N) 4.29 -0.02 -0.46 664563
矽品精密 (SPIL.O) 5.18 +0.17 +3.39 3791453
和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.04 +3.82 182373
友达 (AUO.N) 4.28 +0.04 +0.94 243576
中华电信 (CHT.N) 32.80 +0.11 +0.34 104533
台湾国际航电 (GRMN.O) 34.20 +0.52 +1.54 679680
香港
中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0
中国移动 (CHL.N) 48.88 +1.28 +2.69 244758
中国联通 (CHU.N) 19.12 -0.83 -4.16 702655
中国电信 (CHA.N) 61.69 +1.72 +2.87 41898
中芯国际 (SMI.N) 2.70 +0.09 +3.45 25589
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.04 +1.09 5154
(完)
--整理 吴云凌
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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