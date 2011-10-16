版本:
中国
亚洲 | 2011年 10月 16日 星期日 09:26 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--10月14日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 93.08 +0.20 +0.22 6026700

搜狐 (SOHU.O) 59.98 +1.33 +2.27 1084308

网易 (NTES.O) 45.36 +1.15 +2.60 656140

百度 (BIDU.O) 137.60 +4.63 +3.48 8228755

亚信科技 ASIA.O 9.75 +0.00 +0.00 592968

侨兴环球电话 XING.O 0.88 +0.06 +7.20 437409

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 12.30 +0.13 +1.07 2118723

联电 (UMC.N) 2.05 +0.01 +0.49 592906

日月光 (ASX.N) 4.29 -0.02 -0.46 664563

矽品精密 (SPIL.O) 5.18 +0.17 +3.39 3791453

和信超媒体 (GIGM.O) 1.06 +0.04 +3.82 182373

友达 (AUO.N) 4.28 +0.04 +0.94 243576

中华电信 (CHT.N) 32.80 +0.11 +0.34 104533

台湾国际航电 (GRMN.O) 34.20 +0.52 +1.54 679680

香港

中华网 CHINA.O 0.00 +0.00 -100.00 0

中国移动 (CHL.N) 48.88 +1.28 +2.69 244758

中国联通 (CHU.N) 19.12 -0.83 -4.16 702655

中国电信 (CHA.N) 61.69 +1.72 +2.87 41898

中芯国际 (SMI.N) 2.70 +0.09 +3.45 25589

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.70 +0.04 +1.09 5154

(完)

--整理 吴云凌

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐