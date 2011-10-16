《美债一周展望》经济继续保持成长料令美国公债处于守势

* 认为经济仍在成长的观点可能令公债继续处于守势

* 初请失业金人数、房屋开工和房屋销售数据受关注

* 投资者仍将关注欧元区情况进展

路透纽约10月14日电---未来一周新公布的经济数据对美国公债市场的影响颇大,如果数据支持了目前大家所信奉的观点,即步伐虽然缓慢,但经济确实在成长,那麽在投资者追逐风险资产之际,美国公债可能受到冷落.

9月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI)料分别成长0.2%和0.3%.工业生产料上升0.2%.预计房屋开工也从低迷中反弹,房屋销售在8月跳涨後估计出现小幅下滑.

企业财报对美国公债也可能有间接影响.如果财报推升股市,公债价格可能进一步下跌,收益率会上扬.

指标10年期美债US10YT=RR收益率在不到两周时间里上升了将近0.5个百分点,从10月3日收盘时的1.76%上涨至10月14日的2.22%.

"企业财报纷至沓来,让股市应接不暇,因此我们也许要在一段时间内关注于此,"Calvert投资管理公司固定收益分析师Steve Van Order说.该公司管理的资产超过145亿美元.

市场也不会对欧元区债务危机的解决放任不理.这方面有所进展的迹象已经打击了投资者对美国公债的兴趣.相反,若这方面出现新的困难,则可能让美国公债重新受到青睐.

但并不是说这方面所有事件对市场的影响都可以等量齐观.周五标准普尔调降西班牙债信评级,一度令欧元下挫,但股市却大幅上涨,而美国公债反而下跌.

欧元区债务危机将主导本周末在巴黎举行的20国集团财长和央行首脑峰会.

美国联邦储备理事会(美联储)购买长期公债的举措表面上可能支持公债市场,限制公债收益率的上升空间.

但同时,美联储支撑经济这件事本身却让投资者对经济更有信心,从而转向风险较高资产,并远离美国公债.

"美联储曾解释说,卖短买长(扭转操作,twist operation)的效果相当于降息50个基点,"Hartford投资管理公司高级副总裁Ray Humphrey说.该公司旗下管理的资产规模为1,608亿美元.

"如果市场相信这一刺激举措会非常有效,那麽风险资产的表现肯定会更好,美国公债就会有点逊色."他说.

在充满不确定性的氛围下,如果数据反映的情况与目前观点相悖,投资者就会表示怀疑.经济缓慢成长有可能成为2011年最後一段时间的主要特点,但随着2012年财政刺激的逐步减少,情况将会发生改变.

"在未来几个月,经济数据有可能严重恶化,"TEAM Asset Strategy Fund首席投资主管James Dailey认为,"经济陷入轻微衰退的可能性很大."

Dailey表示,尽管8月和9月零售销售情况看起来好于预期,但恶性循环的情况正在出现,衰退难以避免,区别只是在于时间长短和程度轻重而已.

"目前的状况极为脆弱."他说.

在经济周期的正常过程中,"如果经济长时间保持1-2%的成长率,那麽成长率掉落到零水准以下的次数会更多."Dailey说.

Dailey认为,如果出现冲击,有可能损害经济和风险资产,但现在看起来这样的冲击来自欧洲的可能性较低.

他表示,欧洲央行采取举措让银行业卸下主权债务的包袱,已经缓解了一项潜在危机.(完)

--编译 郑茵;审校 吴云凌

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