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债券 | 2011年 10月 16日 星期日 11:51 BJT

〔货币市场〕欧洲央行提供一年期融资,未来数周货币市场压力或缓解

路透纽约/伦敦10月14日电---未来数周货币市场压力料缓解,此前欧洲央行(ECB)向银行提供一年期资金,舒缓了对于融资的担忧,并帮助隔夜利率稳定在较低的水准上.

欧央行将在10月26日为银行提供12个月期融资,并于12月再提供一次.此前围绕金融机构对主权债曝险的忧虑使得本已吃紧的银行间放贷市场再次干涸.

RBS利率策略师Simon Peck称,一年期现金标售是纯粹的流动性挹注,可能在期终之前增添4,000或5,000亿欧元的流动性.

欧元指标三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=与同期限隔夜利率EUREON3M=之间的利差缩减至约65个基点,9月时为80个基点.

Peck称,欧洲央行存款利率为0.75%,将成为隔夜利率的下限,有了4,000亿欧元的流动性做支撑,欧元无担保之加权平均隔夜利率可能降至0.80-0.85%.

指标三个月欧元Libor几无变动,报1.505%.(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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