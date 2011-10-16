〔货币市场〕欧洲央行提供一年期融资,未来数周货币市场压力或缓解

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透纽约/伦敦10月14日电---未来数周货币市场压力料缓解,此前欧洲央行(ECB)向银行提供一年期资金,舒缓了对于融资的担忧,并帮助隔夜利率稳定在较低的水准上.
欧央行将在10月26日为银行提供12个月期融资,并于12月再提供一次.此前围绕金融机构对主权债曝险的忧虑使得本已吃紧的银行间放贷市场再次干涸.
RBS利率策略师Simon Peck称,一年期现金标售是纯粹的流动性挹注,可能在期终之前增添4,000或5,000亿欧元的流动性.
欧元指标三个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=与同期限隔夜利率EUREON3M=之间的利差缩减至约65个基点,9月时为80个基点.
Peck称,欧洲央行存款利率为0.75%,将成为隔夜利率的下限,有了4,000亿欧元的流动性做支撑,欧元无担保之加权平均隔夜利率可能降至0.80-0.85%.
指标三个月欧元Libor几无变动,报1.505%.(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透上海2月6日 - 据路透统计，2016年中国信用债市场约有40只个券出现实质性违约，较上年大幅增加 ；而2017年供给侧改革仍将深入推进，此外金融去杠杆力度加大，企业债券融资环境料有所收紧，今年信用债 违约案例数量或仍维持在较高水平。 以下据公开信息统计的2017年中国信用债市场出现的违约案例一览： 发债主体 债券简称 发行规模 兑付日或 期限 票面利率 主承销商 债券种类 备 注 (亿元人民币) 付息日 ---------------------------------------------------------------------------------------------- *内蒙古博源 16博源SCP002 8 1月29日 9个月 6.60% 浦发银行 超短融 本息违约，兑付日因 控股集团 进出口银行 假期延至2月3
路透上海2月6日 - 中国银行间市场周一资金面较宽松，短期流动性尤为充裕，央行公 开市场则再度暂停逆回购操作。交易员表示，节后公开市场净回笼在预期之中，随着逆回购 、TLF(临时流动性便利)等逐步到期，预计2月资金面将继续趋于收敛回归中性。 上海一券商交易员表示，平头寸难度不大，不过从价格上看，继上周六回购利率跟随公 开市场跳涨之后，今日也继续维持高位。此外，早盘非银机构融资也多需加点，并未随着春 节后流动性转好而松动。 上海一银行交易员提到，短期资金比较宽松，但节后同业存单不太好发，对于银行而言 中长期限的融资仍有挑战；随着近期债券、货币市场利率整体抬升，同业存单发行成本也有 上升压力，“债券收益率上去了，存单也得跟着上”。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日(上周五)同时上调 公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以 来首次调高，彰显央行紧货币、降杠杆决心，债市期现货均应声重挫。 中国央行今日连续第二个交易日暂停公开