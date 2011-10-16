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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 11:55 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(153,794口)

45,792 23,360 13,581 83,321 103,386 142,694 140,327 11,100 13,467

较10月4日变动(增加1,936口)

1,052 -455 1,038 -573 795 1,517 1,378 419 558

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.8 15.2 8.8 54.2 67.2 92.8 91.2 7.2 8.8

各类交易商数量(总计为223家)

88 53 66 58 63 175 156 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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