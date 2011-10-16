〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月11日持仓报告(表)

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势

美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。