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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 11:56 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,194,707口)

359,635 124,316 107,717 594,982 732,453 1062334 964,486 132,373 230,221

较10月4日变动(减少7,951口)

-19,909 16,442 7,138 12,668 -25,939 -103 -2,359 -7,848 -5,592

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

30.1 10.4 9.0 49.8 61.3 88.9 80.7 11.1 19.3

各类交易商数量(总计为778家)

203 162 170 223 328 516 588 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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