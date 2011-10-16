〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月11日持仓报告(表)

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透10月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(416,335口)
70,936 119,111 63,460 252,258 179,434 386,654 362,005 29,681 54,330
较10月4日变动(减少3,931口)
-3,589 1,069 -2,085 5,042 66 -632 -950 -3,299 -2,981
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
17.0 28.6 15.2 60.6 43.1 92.9 87.0 7.1 13.0
各类交易商数量(总计为403家)
110 153 139 85 111 288 327 (完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.43 112.57 +0.12 +4.13 117.07 坡元 1.4076 1.4076 +0.00 +2.94 1.4490 台币 30.918 31.050 +0.43 +4.40 32.279 韩元 1137.50 1147.60 +0.89 +6.17 1207.70 泰铢 35.03 35.07 +0.11 +2.20 35.80 菲律宾披索 49.70 49.78 +0.16 +0.04 49.72 印尼卢比 13325.00 13340.00 +0.11 +1.09 13470.