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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 11:57 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(416,335口)

70,936 119,111 63,460 252,258 179,434 386,654 362,005 29,681 54,330

较10月4日变动(减少3,931口)

-3,589 1,069 -2,085 5,042 66 -632 -950 -3,299 -2,981

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

17.0 28.6 15.2 60.6 43.1 92.9 87.0 7.1 13.0

各类交易商数量(总计为403家)

110 153 139 85 111 288 327 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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