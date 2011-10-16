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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 11:58 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(570,587口)

160,031 57,671 79,643 286,309 351,336 525,983 488,650 44,604 81,937

较10月4日变动(减少2,982口)

-2,277 5,934 -5,963 6,651 -1,156 -1,589 -1,185 -1,393 -1,797

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.0 10.1 14.0 50.2 61.6 92.2 85.6 7.8 14.4

各类交易商数量(总计为524家)

162 132 171 115 171 377 409 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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