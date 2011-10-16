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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 11:59 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,424,634 口)

312,293 191,232 371,294 674,231 794,796 1357818 1357322 66,816 67,312

较10月4日变动(减少7,149口)

-3,300 -16,197 16,391 -19,004 -12,824 -5,913 -12,630 -1,236 5,481

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

21.9 13.4 26.1 47.3 55.8 95.3 95.3 4.7 4.7

各类交易商数量(总计为331家)

114 91 150 91 101 284 282 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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