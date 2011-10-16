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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 12:00 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2011年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(438,090口)

179,125 44,623 22,377 179,749 348,227 381,251 415,227 56,839 22,863

较10月4日变动(增加1,170口)

-1,510 -2,856 258 -540 3,187 -1,792 589 2,962 581

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

40.9 10.2 5.1 41.0 79.5 87.0 94.8 13.0 5.2

各类交易商数量(总计为311家)

171 69 74 50 44 253 161 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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