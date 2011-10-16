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市场报道 | 2011年 10月 16日 星期日 12:01 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月11日持仓报告(表)

路透10月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(122,868口)

27,971 35,030 9,936 72,909 58,490 110,816 103,456 12,052 19,412

较10月4日变动(增加1,369口)

-69 3,572 247 2,982 -2,114 3,160 1,705 -1,791 -336

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.8 28.5 8.1 59.3 47.6 90.2 84.2 9.8 15.8

各类交易商数量(总计为189家)

44 82 40 43 40 113 148 (完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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