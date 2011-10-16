〔CFTC报告〕COMEX期铜10月11日持仓报告(表)

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透10月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2011年10月11日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(122,868口)
27,971 35,030 9,936 72,909 58,490 110,816 103,456 12,052 19,412
较10月4日变动(增加1,369口)
-69 3,572 247 2,982 -2,114 3,160 1,705 -1,791 -336
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
22.8 28.5 8.1 59.3 47.6 90.2 84.2 9.8 15.8
各类交易商数量(总计为189家)
44 82 40 43 40 113 148 (完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.43 112.57 +0.12 +4.13 117.07 坡元 1.4076 1.4076 +0.00 +2.94 1.4490 台币 30.918 31.050 +0.43 +4.40 32.279 韩元 1137.50 1147.60 +0.89 +6.17 1207.70 泰铢 35.03 35.07 +0.11 +2.20 35.80 菲律宾披索 49.70 49.78 +0.16 +0.04 49.72 印尼卢比 13325.00 13340.00 +0.11 +1.09 13470.