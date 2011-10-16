〔表格〕韩国9月出口修正为同比增长18.8%,贸易顺差上修为16亿美元

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透首尔10月16日电---韩国关税厅周日公布韩国9月进/出口数据修正值.
以下为详细数据:
9月修正值 *初值
贸易收支(10亿美元) 顺差1.6 顺差1.4
出口额(10亿美元) 46.8 47.1
(较上年同期变动%) +18.8 +19.6
进口额(10亿美元) 45.3 45.7
(较上年同期变动%) +29.3 +30.5
* 初值为韩国知识经济部10月1日公布的数字.(完)
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--编译 吴云凌;审校 郑茵
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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