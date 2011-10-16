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亚洲 | 2011年 10月 16日 星期日 12:07 BJT

〔表格〕韩国9月出口修正为同比增长18.8%,贸易顺差上修为16亿美元

路透首尔10月16日电---韩国关税厅周日公布韩国9月进/出口数据修正值.

以下为详细数据:

9月修正值 *初值

贸易收支(10亿美元) 顺差1.6 顺差1.4

出口额(10亿美元) 46.8 47.1

(较上年同期变动%) +18.8 +19.6

进口额(10亿美元) 45.3 45.7

(较上年同期变动%) +29.3 +30.5

* 初值为韩国知识经济部10月1日公布的数字.(完)

参看韩国数据相关新闻,请点选[KR-ECI-CMN]

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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