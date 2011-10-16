〔全球航运〕波罗的海船运指数连涨八日,受益于短期船运活动活跃

路透伦敦10月14日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五升至逾10个月最高位,不过上涨步伐放慢.

经纪商称,船舶供应增幅超过大宗商品需求速度,料在未来几个月抑制乾散货运价,而全球经济的不确定性也加重其阻力.

波罗的海乾散货运价指数上涨18点或0.84%,至2,173点,为连续第八日上涨,并为2010年12月7日以来最高.在这波升势之前,指数连续六个交易日下滑.

波罗的海贸易海运交易所在周五发布的周报中称,"这一周大型船舶市场稳健落幕,本周西澳洲船运活动高度活跃,10月和11月1-15日期间有大量业务成交."

"下周的活动预计缓慢启动,因为马德里举行的国际煤炭大会可能让一些人士离开市场,"交易所称.

近期船运市场涨势是受到澳洲和巴西对中国煤炭和铁矿出口增加所推动.日本的煤炭进口亦升高.

波罗的海海岬型船运价指数.BPNI涨1.16%,日平均获利为31,329美元,为去年11月底以来最高.

巴拿马型船运价指数.BPNI涨1.07%,平均获利达到3月底以来最高的16,702美元.经纪商称,美国向亚洲运输的小麦和煤炭提振了大西洋和太平洋市场的运费.(完)