〔全球汇市〕投机客在10月11日当周增持美元多头仓位--CFTC

路透纽约10月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.

10月11日止当周,美元净多头仓位升至142.4亿美元,前一周为137.7亿美元.

投机客持有的欧元净空头仓位从前一周的82,697口削减至73,795口,反应了市场对欧元区债务危机得以缓解的乐观情绪升温.

根据CFTC的数据,英镑的净空头仓位从前一周的68,724口降至61,972口.

日圆的净多头仓位削减至35,119口,前一周为43,462口.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 54,190 60,867

空头仓位 19,071 17,405

净仓位 35,119 43,462

欧元(125,000欧元为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 17,040 18,104

空头仓位 90,835 100,801

净仓位 -73,795 -82,697

英镑(62,500英镑为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 15,391 14,929

空头仓位 77,363 83,653

净仓位 -61,972 -68,724

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 5,233 5,110

空头仓位 5,220 6,219

净仓位 13 -1,109

加元(100,000加元为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 23,922 22,713

空头仓位 48,835 38,395

净仓位 -24,913 -15,682

澳元(100,000澳元为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 37,196 35,937

空头仓位 26,443 23,026

净仓位 10,753 12,911

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月11日当周 10月4日当周

多头仓位 12,075 12,929

空头仓位 5,237 7,363

净仓位 6,838 5,566

(完)

--编译 吴云凌;审校 郑茵

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