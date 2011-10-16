〔全球汇市〕投机客在10月11日当周增持美元多头仓位--CFTC

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透纽约10月14日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位.
10月11日止当周,美元净多头仓位升至142.4亿美元,前一周为137.7亿美元.
投机客持有的欧元净空头仓位从前一周的82,697口削减至73,795口,反应了市场对欧元区债务危机得以缓解的乐观情绪升温.
根据CFTC的数据,英镑的净空头仓位从前一周的68,724口降至61,972口.
日圆的净多头仓位削减至35,119口,前一周为43,462口.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 54,190 60,867
空头仓位 19,071 17,405
净仓位 35,119 43,462
欧元(125,000欧元为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 17,040 18,104
空头仓位 90,835 100,801
净仓位 -73,795 -82,697
英镑(62,500英镑为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 15,391 14,929
空头仓位 77,363 83,653
净仓位 -61,972 -68,724
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 5,233 5,110
空头仓位 5,220 6,219
净仓位 13 -1,109
加元(100,000加元为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 23,922 22,713
空头仓位 48,835 38,395
净仓位 -24,913 -15,682
澳元(100,000澳元为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 37,196 35,937
空头仓位 26,443 23,026
净仓位 10,753 12,911
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月11日当周 10月4日当周
多头仓位 12,075 12,929
空头仓位 5,237 7,363
净仓位 6,838 5,566
(完)
--编译 吴云凌;审校 郑茵
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美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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