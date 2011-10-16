《综述》G20对欧元区增大施压,要求八日内拿出解决债务危机的方案

* G20财长向欧洲施压,要求拿出债务危机解决方案

* 10月23日欧盟峰会被视为制止危机蔓延的关键

* 日本和加拿大警告若欧洲行动不力,全球可能陷入衰退

* 盖特纳表示法国和德国目前做法得当,令其感到鼓舞

路透巴黎10月15日电---全球主要经济体周六对欧洲施压,要求在八日内采取果断行动,以解决欧元区主权债务危机.这场危机正在令全球经济陷于危境.

20国集团(G20)的财长和央行总裁采用了异常直接的措辞,称10月23日的欧盟峰会料将"拿出一项全面计划,果断应对当前的挑战".

主持本次G20会议的法国财政经济部长巴胡安(Francois Baroin)称,欧元区两大经济强国--德国和法国即将就一项计划达成一致,从而削减希腊债务,制止危机蔓延并保护欧洲的银行业.

非欧元区国家则突出说明欧洲危机已对其经济造成伤害,强调迫切需要欧元区17国采取行动.

"欧洲需要好好筹划一下怎麽办,因为危机如果不能结束,将开始影响到那些成长强劲的新兴经济体,"日本财务大臣安住淳说.

加拿大财长费海提表示,如果下周日的欧盟峰会拿不出什麽东西,全球经济萎缩的危险就会大大提高.

英国财政大臣奥斯本对记者表示,欧元区财长们"在离开巴黎的时候必须明白,他们肩负着巨大的压力,得拿出一个解决危机的方案".

美国财长盖特纳对记者称,他感到鼓舞,因为欧盟为制定综合性危机解决方案所采取的努力中,包含了正确的要素,尤其是对欧洲银行业进行资本重组.

"在策略和细节方面,他们显然还有更多工作要做,但如果法国和德国就计划达成一致并决定采取行动时,就有可能完成壮举,"盖特纳说.

"他们行动的速度和正确性让我感到鼓舞."

会议公报呼吁欧元区"尽可能扩大欧洲金融稳定机构(EFSF)的影响,以便解决危机蔓延的问题".欧盟官员表示,最有可能的办法是动用这支规模为4,400亿欧元的基金,向购买欧元区受困成员国债券的投资者提供部分损失保险,以便稳定市场.

一些国家提议增加国际货币基金组织(IMF)资源来对抗危机,这一建议周五遭到美国等国家的反对,目前看来已行不通,重担又回到欧洲的肩上.

盖特纳称,IMF已经拥有非常巨大的财力,美国政府支持IMF更多地利用现有资源,为欧洲提供融资,以此作为对欧洲自身计划的补充.

当G20财长和央行首脑会议在巴黎召开之际,反资本主义的抗议活动席卷全球,抗议者大声发泄着对银行家和政客的不满,指责他们搞垮了经济,并通过贪婪腐败的政府让数以百万计的人陷入不幸境地.

许多示威者保持了平静克制,但在罗马,数以百计的骚乱分子焚烧汽车,捣毁商店和银行橱窗,导致该城市多年来最为严重的暴力事件.

有关欧元区债务危机的图表,请点选(r.reuters.com/hyb65p)

银行业资本需求计算表,请点选(r.reuters.com/jyw62s)

**来自银行业的阻力**

德国和法国正力图及时细化危机解决计划,以备欧盟峰会讨论.

该计划将包括对银行业进行资本重组,提高希腊债务负担的可持续性,以及扩充欧元区援救基金的实力.

危机爆发这麽长时间以来,时间表的安排很少像这样紧凑.但分析师认为,银行业是欧洲企业投资的主要资金来源,迫使银行业充实资本,该地区的经济成长可能步履蹒跚,而且希腊的债务减免规模过小,或难以使之避免违约命运.

越来越多的迹象显示,希腊政府的债权银行将反对在希腊债务重组中承担更大的损失.代表民间债权人的银行游说团体首席谈判人员表示,7月份已经达成协议,银行业将承担21%的债务损失,现在看起来不够,又要银行负担更多损失,这样做没有道理.

"我们认为(7月)协议并没有非要重谈不可的理由.协议毕竟是协议,"国际金融协会(IIF)总裁查尔斯达拉拉(Charles Dallara)对金融时报表示.

G20声明承诺确保银行业资本充足,有足够渠道进行融资,并表示央行将继续向银行提供所需流动性.

自7月底以来,由于担心希腊违约对动荡的市场信心产生破坏,全球股市.MIWD00000PUS自5月触及的2011年高点已经下滑了17%.

但自从德法领导人将10月底定为采取全面行动的截止日期後,市场已经有所反弹.

**对于人民币和汇率的措辞未变**

一方面欧洲危机是关注焦点,另一方面美国和中国继续在人民币汇率问题上争执不休.

盖特纳称,中国应该让人民币更快升值,使全球经济成长从中受益.

中国总理温家宝对美国的压力置之不理,周六在广州出席广交会时向出口企业保证,要保持人民币汇率基本稳定,避免给外贸企业造成过大的冲击.[ID:nCN1153664]

在新兴市场国家提高本币汇率弹性的必要性方面,由于中方代表的阻止,本次G20会议对此着墨并不比上一次华盛顿会议上更多.

与会财长同意,发达经济体将削减赤字,同时新兴经济体将继续提高汇率的弹性,并促进内部消费的增长.

法国总统萨科齐要求在一些更大的目标上取得进展,诸如在11月3-4日的尼斯峰会上确定衡量全球失衡的具体指标,并控制投机性资本流动.在尼斯会议上,法国将把G20轮值主席国的位置转让给墨西哥.(完)