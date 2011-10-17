修正:《一周市场焦点》欧债危机进展和财报季表现,决定市场直至年终的走向

(内文第四段"在尼斯的下一次20国集团(G20)会议",其中地名有误,应修正为"在戛纳(坎城)的下一次20国集团(G20)会议")

欧洲投资记者 Jeremy Gaunt 编译 吴云凌

路透伦敦10月14日电---未来一周对年底前金融市场的走向至关重要,因为欧元区的稳定性处在生死攸关之际,且投资者将迎来新一轮财报季.

欧元区方面,人们谈论的是下周末欧洲领袖峰会或产生两种结果,要麽是拿出成果缓解对于债务危机的疑虑,要麽就是再次令人失望.

前一种结果会被视为支撑股票等风险资产持续上涨的理由,而後者则几乎笃定会引发抛售潮.

在布鲁塞尔峰会上出台一项解决欧元区债务危机的全面计划,然後在戛纳(坎城)的下一次20国集团(G20)会议上得到认可,这正是德国和法国所描绘的前景,也提高了市场的期望.

"方案得到批准,这是市场所盼望的,"Standard Life Investments投资总监Richard Batty称,"完全能够稳定局面."

过去数周投资者的行为可以反映出他们关于事件厉害攸关的一些看法.摩根士丹利资本国际公司(MSCI)全球股指.MIWD00000PUS自10月4日触及低点以来反弹幅度超过12%.

与此同时,10年期美国公债US10YT=TWEB和德国公债DE10YT=TWEB的收益率(殖利率)亦升离低点.

这些走势部分是对欧元区债务危机走向预期所作出的应对,但也反映了北半球整个夏季期间极端偏空的仓位状况.

路透9月底的资产配置调查显示,投资者的现金持仓水准可以成为後市涨势的一个反向指标.

实际上,投资者持有现金是为了一旦投资环境改变,就可以迅速用以购买资产,而目前投资环境可能正在发生变化.

另外,将所有的市场波动,欧元区债务危机和美国经济放慢的严重性,以及中国经济趋缓的可能性都考虑进来,MSCI全球股值一年来也只下滑了10%.

而年底的涨势还可能让2011年的股票持有者扭亏为盈.

**企业财报成救星?**

不过,为了让这一点成为现实,接下来一周的企业财报季表现就必须符合或超越预期.

鉴于全球经济的蹒跚不振,过去几年企业的表现之好一直令人意外,主要是因为企业与政府不同,及早就采取措施巩固好自己的财务.

未来数周的重大考验,是一直以来相对良好的表现能否在第三季延续,会不会受美国企业活动缩减的拖累而承压.

初期情况并不乐观.美国最大的铝厂商--美国铝业(AA.N)公布的季度获利逊于预期,且对疲弱的经济状况发出警告,特别是欧洲.

尽管如此,汤森路透Proprietary Research仍显示,预计第三季标准普尔500指数.SPX成分股企业的获利增幅达到相对稳健的12.3%,与第二季大体相同.

但研究亦表明,过去几个月来对第四季获利的预估值下滑,7月时的预估为增长17%.

美国投资顾问Keith Springer认为,这是当前财报季应利好股票的原因之一.

"最近几年每一季的财报都'意外'向好,"他的同名公司在报告中称,"再加上对眼下此季的获利预估被大幅下调,股票...将走出上涨模式."

Springer还认为,未来几个月至少在美国市场上会重现历史走势.

他指出,过去30年,美国股票在第四季里有超过75%的时间都上涨,平均涨幅约为8%.

目前我们处在总统任期的第三年,通常此年份的平均回报将近为18%.(完)