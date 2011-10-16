《综述》美国9月零售销售意外上升1.1%,显示经济复苏正在加速

* 美国9月零售销售上升1.1%

* 10月初消费者信心意外下滑

* 扣除汽车的零售销售上升0.6%

* 数据预示第三季GDP增长或强于原先预估

路透华盛顿10月14日电---美国9月零售销售增长步伐为七个月来最快,消费者将股市疲弱和政治僵局方面的忧虑抛诸脑後,经济复苏的动力因而有所增强.

零售销售数据优于分析师预期,美国再次陷入衰退的忧虑减轻,盖过了10月初消费者信心意外下滑所带来的影响.

美国商务部周五公布,9月零售销售较前月增长1.1%,汽车销售强劲给数据带来巨大支持.8月和7月销售数据亦被上修.[ID:nCN1153012]

"有关消费者丧失信心的报告是过份夸大了,"Pierpont Securities首席经济分析师Stephen Stanley表示.