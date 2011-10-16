《综述》美国9月零售销售意外上升1.1%,显示经济复苏正在加速

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
* 美国9月零售销售上升1.1%
* 10月初消费者信心意外下滑
* 扣除汽车的零售销售上升0.6%
* 数据预示第三季GDP增长或强于原先预估
路透华盛顿10月14日电---美国9月零售销售增长步伐为七个月来最快,消费者将股市疲弱和政治僵局方面的忧虑抛诸脑後,经济复苏的动力因而有所增强.
零售销售数据优于分析师预期,美国再次陷入衰退的忧虑减轻,盖过了10月初消费者信心意外下滑所带来的影响.
美国商务部周五公布,9月零售销售较前月增长1.1%,汽车销售强劲给数据带来巨大支持.8月和7月销售数据亦被上修.[ID:nCN1153012]
"有关消费者丧失信心的报告是过份夸大了,"Pierpont Securities首席经济分析师Stephen Stanley表示.
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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