日韩经济指标预测--10月17日-10月24日****

澳洲股市：收低，因材料类股跌势抵消金融股涨势
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透10月17日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------10月17日当周-------------------------------
10月17日(一)
-- 韩国贸易收支(亿美元) 9月修正值 -- 顺差14
出口(较上年同期) -- +19.6%
进口(较上年同期) -- +30.5%
0430 日本工业生产 8月修正值 -- +0.8%
产能利用率指数 -- +0.6%
10月18日(二)
无重要经济数据公布.
10月19日(三)
2350 日本投资外国债券(10亿日圆) 上周 -- -2,221
外资投资日股(10亿日圆) -- -59
10月20日(四)
无重要经济数据公布.
10月21日(五)
无重要经济数据公布.
----------------------------------10月24日当周-------------------------------
10月23日(日)
2350 日本贸易收支(10亿日圆) 9月 -- 逆差775.3
出口(较上年同期) -- +2.8%
进口(较上年同期) -- +19.2%(完)
--编译 兰秀娟;审校 徐文焰
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
美国总统特朗普周五下令对2008年金融危机后颁布的主要银行业规定进行重新检讨，其中包括包括多德-弗兰克法案。尽管这项政令缺乏细节，但金融市场仍欣然相信，特朗普在暗示即将放松银行业监管。
路透上海2月6日 - 中国中央国债登记结算公司最新数据显示，因元旦和春节假期，2017年1月债券托管量仅增加590亿元人民币，期末余额为43.79万亿元。按投资者分类，保险机构当月净增加732亿元，超过全国性银行等主力机构鹤立鸡群。
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